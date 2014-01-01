Наша компания специализируется на поставках медицинского, лабораторного и стоматологического оборудования, медицинской и лабораторной мебели, расходных материалов, а также на реализации комплексных решений по техническому оснащению медицинских и санаторно-курортных учреждений, диагностических центров, косметологических и SPA салонов.