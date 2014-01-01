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56 клиентов за месяц
48 отзывов на 5 звезд
Наша компания специализируется на поставках медицинского, лабораторного и стоматологического оборудования, медицинской и лабораторной мебели, расходных материалов, а также на реализации комплексных решений по техническому оснащению медицинских и санаторно-курортных учреждений, диагностических центров, косметологических и SPA салонов.
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